Pantanal: Bruaca vai trair Murilo Benício (Tenório) com beijo em Alcides!

Guta contará a verdade sobre Zuleica e Bruaca não resistirá às investidas de Alcides

Minha Nossa Senhora do Pantanal, o que está acontecendo na minha novela predileta? Maria Bruaca, Isabel Teixeira, vai colocar um chapéu de touro no gosto do Tenório, Murilo Benício. A mãe de Guta, Julia Davila, se joga nos braços de Alcides, Juliano Cazarré, após ela desconfiar que seu marido está tendo um caso com Zuleica, Aline Borges.

Tudo acontecerá em quatro paredes, no momento íntimo do casal, quando o empresário trocar os nomes das amantes, chamando Maria de Zuleica. A personagem ficará arrasada e não perderá tempo em partir para outra.

Maria desconfia de traição de Tenório (Foto: Reprodução)

E a relação dos dois vem esfriando com o decorrer da novela, a mulher não poupa esforços para colocar mais lenha na fogueira, mas Tenório não vai ter olhos para a amada. Maria chega a oferecer colocar a melhor camisola do enxoval, mas logo o marido apaga o fogo da mulher (não do jeito que a gente espera).

Ficará por conta da própria filha contar para mãe sobre o caso do pai com Zuleica. Maria usa Guta para desabafar sobre o momento difícil que está passando com o amado e ela não segura a verdade em uma das discussões com o empresário. A filha de Maria acaba contando sobre a “outra” e a mulher liga os pontos.

Xoxa, manca, capenga e com sede de amor, Bruaca vai dar jeito de matar a vontade de Alcides, que já investia em olhares fortes para a personagem. A vontade vai ser tanta que os dois vão se pegar dentro do barco mesmo, cama pra que?

Guta verá a matriarca da família saindo na embarcação com o peão e sabe que a história vai terminar mais embaixo. Tanto a filha, quanto nós, vamos amar ver o chifre bem colocado que Tenório ganhará. Receba!