Pantanal: Sumiço de Velho do Rio deixará Juma triste e surtada

Entidade de esconde dentro da tapera e nega chamado da menina onça

Segura o coração que vamos sofrer junto com nossa oncinha preferida da novela das 9h, Pantanal. O Velho do Rio, Osmar Prado, vai se esconder de Juma, Alanis Guillen, dentro de sua própria tapera. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, o personagem vai ver Juma chegar, mas não vai atender ao seu chamado

A mocinha das terras entre rios não vai segurar a emoção e ficará arrasada com a situação. Tudo vai acontecer depois que a entidade salvar Lucas, Irandhir Santos, vale lembrar que o personagem é atingido por um tiro e seguirá para a tapera da mulher onça para receber os devidos cuidados.

Juma terá certeza que a entidade está ali, pois sente a sua energia e seu poder de cura diante de Lucas, mas ele insiste em se esconder da mocinha.

E não adianta chorar, ou espernear, o Velho do Rio está mesmo emburrado com a menina. Se escondendo cada vez mais dentro da tapera e não saindo nem com o chamado da filha de Marruá.

Certo capítulo Juma chega a gritar o velho do seu barco, mas ele não aparece, só quando ela sai ele surge das águas em forma de sucuri pra mostrar que ouviu tudo, mas não foi ao encontro porque não quis.