Allanis Guillen, a Juma em Pantanal, contou que foi atacada por saúvas

A atriz não conhecia a novela original e chegou a estudar onças pintadas para a gravação

Minha gente, para tudo que tô sem ar, a nossa Juma, Allanis Guillen, foi atacada por saúvas nas gravações de Pantanal. A atriz conta que as formigas tomaram conta da casa em que ela mora com Maria Marruá, Juliana Paes, sua mãe.

Em entrevista ao F5, Allanis contou detalhes sobre os apuros com as formigas. “Tiveram os dias em que a tapera da Juma foi tomada por formigas saúvas. Elas aterrorizaram o set. Subiam em todos sem tréguas e comiam até pedaços das roupas da equipe. No meu caso, que estava sempre descalça e de roupas fininhas, pegavam minha pele mesmo”, contou a atriz.

Allanis Guillen se entrega a Juma e ao Pantanal em gravação de novela (Foto: Reprodução)

Guillen também contou que teve que se entregar a personagem e que sentiu o peso de sua fama cair em seus ombros. Desde então ela aprendeu a montar a cavalo, segurar uma espingarda e revelou não ter vergonha de se despir para as filmagens nos rios.

Recentemente Bruna Linzmeyer, que vive a personagem Madeleine, soltou que antes de gravarem a novela os atores e atrizes receberam um comunicado sobre os perigos do Pantanal, como as ariranhas.

Juma só não contava com as saúvas, mas valeu a pena, porque a novela está lindíssima. Show de atuação.