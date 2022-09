Pantanal: Juma é pega tentando se livrar do cadáver de Solano

A pantaneira será pega no flagra por Muda e Tibério.

Eita! Será mesmo que Juma vai matar Tenório? Após Juma ter virado onça e matado Solano (Rafael Sieg), Juma irá arrastar o corpo do pistoleiro para jogá-la para as piranhas do rio, mas infelizmente ela será pega no flagra por Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

Indignado com a situação, o peão indagará a pantaneira a respeito do que ela fará com o corpo, sem nenhuma piedade, a moça responderá que irá jogá-lo para as piranhas e ficará irritada com o peão que se mostrará com pena do falecido.

Tibério pegará o corpo do mau-caráter e o levará para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), onde as autoridades serão chamadas.

Sem saber que Juma é a responsável pela morte do homem, o peão dirá que a responsável pela morte de Solano é uma onça. Errado ele não está! Mas, de contrapartida, Muda terá certeza de que Juma é a responsável pelo assassinato e pedirá que a moça repita o crime e mate Tenório.