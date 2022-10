Pantanal: José Leôncio humilha Tadeu por causa da sela de prata

O rapaz que se acha merecedor da herança levará uma bronca daquelas do todo-poderoso do bioma.

Mas afinal, o que é uma novela sem aquela boa briga familiar? Nesta reta final de Pantanal, a família Leôncio fará questão de dar ao público o entretenimento que procuramos.

Ao ver que Tadeu (José Loreto) lhe desobedecera e usou a sela de prata sem a sua permissão, José Leôncio (Marco Palmeira) ficará furioso com o herdeiro e humilhará o rapaz.

Tadeu já estava arrependido de seu ato, mas isso não será o suficiente para livrá-lo da fúria do pai, que tinha a esperança de que o próximo Leôncio a montar no tesouro da família fizesse isso de forma digna.

Em meio a discussão, Tadeu não se calará diante do pai e apesar de pedir desculpas ao velho, dirá que não deseja participar da disputa pelo bem com seus irmãos e completará: “Causa que eu sou um bosta perto deles dois. O senhor me perdoe”.

O peão virará as costas para o pai e sairá enfurecido. O rei do gado então tentará consertar as coisas com o herdeiro, mas o rapaz não se renderá fácil as desculpas do pai. “Eu sou só um peão, seu José Leôncio… Sou só aquilo o que ocê me fez”.