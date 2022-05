Mentira tem perna curta? Filó dá pista sobre paternidade de Tadeu

Mãe do menino está cada vez mais atordoada com os questionamento de Zé Leôncio

Minha gente, Filó, Dira Paes, vai descobrir que mentira tem perna curta da pior forma possível. Não é de hoje que vemos a florzinha do Pantanal se enroscando em uma rede de mentiras, mas uma hora ou outra ela não vai conseguir escapar da verdade que Zé Leôncio, Marcos Palmeira, não é pai de Tadeu, José Loreto.

Se a novela seguir o fio da trama de 1990, Filó vai inventar a mentira como uma forma de consolar o pai de Jove, Jesuíta Barbosa, após a morte da mãe do menino, Madeleine, Karine Teles. Como a gente já esperava, a mulher começou a enrolar nos cabelos da própria perna e no capítulo que foi ao ar na terça (24) ela deixou escapar um detalhe importante sobre a paternidade do menino.

O boiadeiro ficou atormentado pela semelhança entre José Lucas, Irandhir Santos, e o velho Joventino, Irandhir Santos, não conseguindo entender como a personalidade do filho pode ser tão diferente da dele. “Vai ver que puxaram pras mãe, né?”, diz Filó.

Zé Leôncio está cada vez mais próximo de descobrir paternidade de Tadeu (Foto: Reprodução)

A personagem muda o humor na hora e faz uma cara de quem comeu e não gostou, porque ela mesma tinha dúvidas da paternidade do filho. Tanto que ela chegou a dizer que o menino era filho de outro homem e só voltou atrás quando Madeleine levou o filho embora.

Não sabemos ainda como vai acontecer no remake de Pantanal, mas estamos ligadinhas para ver o desfecho da trama. Para quem se lembra na novela original o mistério foi levado até o final, e o Zé Leôncio fica muito magoado em saber que Tadeu não é seu filho. Festa para o Velho do Rio, Osmar Prado, acalmar o boiadeiro.