Pantanal: Dondoca vai ficar grávida de peão que tem pacto com o diabo

Irma ficará seduzida pelos encantos de Trindade

Pai amado, José Leôncio, Marcos Palmeira, vai cair do pedestal para Irma, Camila Morgado, porque todos nós sabemos que a ruiva colocava o pai de Jove, Jesuíta Barbosa, em um patamar inabalável, chegando a brigar com a mãe do sobrinho por causa do homem.

A dondoca vai partir para as terras do fazendeiro, mas vai cair nos encantos de Trindade, Gabriel Sater, fazendeiro que fez um pacto com o diabo. O capítulo irá ao ar nesta quinta (19) e será sucedido por uma briga quando Madeleine, Karine Teles, souber que Irma dormiu com Zé Leôncio em uma viagem falsa para Punta Del Este.

Trindade vai ganhar o coração de Irma (Foto: Reprodução)

A briga será tão feia que expulsará a personagem Camila de casa, e ela vai até o Pantanal para resolver a história com seu antigo affair. A ruiva não poupará esforços para viver um romance com o pai de Jove, mas no meio do jogo de sedução, ela se depara com Trindade, que ficará doido pela mulher.

Irma será guiada pelo homem até a tapera de Juma, Alanis Guillen, onde os dois ficarão ainda mais próximos dando início ao romance aventureiro da irmã da influenciadora. Com o desenrolar da trama, a ruiva vai revelar que está apaixonada pelo peão.

Não perco por nada os próximos capítulos, porque vocês não sabem, mas a dondoca vai chegar a engravidar de Trindade na região pantaneira.