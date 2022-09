Pantanal: Com medo de cair novamente em tentação, Zefa volta a trabalhar nas terras de Tenório

Após tanta insistência de Tadeu, a jovem decide deixar a casa de seu sogro

Cadê minhas noveleiras de plantão? Após discurso de Tadeu (José Loreto), Zefa (Paula Barbosa) recorre até aos erros de José Leôncio (Marcos Palmeira), para fazer com que Tadeu desista de transar novamente antes do casamento.

Dizendo que não aguenta mais viver nessa tentação, para que não caia mais nesse desejo, Zefa passará a evitar até os beijos do amado, mandando ele para longe, sempre que ele tentar agarrá-la.

Sem entender a culpa que a pobre está sentindo, o peão questionará o amor da jovem por ele, que conturbada responderá: “É claro que gosto! Só que nós dois não vamos mais fazer aquelas coisas enquanto a gente não tiver casado”. O boiadeiro que não pode nem ouvir falar e casamento apela e responde a amada dizendo que dessa forma eles não transariam mais.

Ofendida com a resposta de Tadeu, Zefa reclamará com o parceiro insinuando que agora que o peão conseguiu o que queria com ela, ele irá largá-la, mas ele rebate dizendo que quem está fugindo é ela e tenta persuadi-la novamente “Se ocê também tá tentada, que mal que tem?”.

Cansada de fugir do amado, a religiosa deixará a fazenda de seu sogro e voltará a trabalhar nas terras do seu ex-patrão, Tenório (Murilo Benício), mas nem lá a coitada terá paz, pois Renato (Gabriel Santana) não sairá do seu pé.