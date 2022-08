Pantanal: Após assassinato de Tenório, Zaquieu tem morte jurada e é protegido por Juma

Pantanal sempre entregando tudo desde sua estreia e na reta final não será diferente. Segundo o Notícias da Tv, nos próximos capítulos da trama Alcides (Juliano Cazarré) será castrado por Tenório (Murilo Benicio), o peão então irá planejar uma vingaça contra o fazendeiro.

Tenório será atingido por uma lança e a sucuri abraçara o fazendo o levando para o rio e ele será devorado pelas piranhas. Sem saber que o assassino do pai foi Alcides, Renato (Gabriel Santana) ficará sabendo que o culpado pela morte é Zaquieu, e logo partirá para cima do ex-mordomo com uma arma.

Juma (Alanis Guillen) sentirá que algo irá acontecer com Zaquieu e chaga perto dele no exato momento que Renato irá atirar, impedindo o filho do fazendo de completar o plano.