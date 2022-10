Pantanal: Alcides faz as pazes com Zaquieu e finalmente pode viver em paz

O peão se reconciliará com todos e poderá ser feliz ao lado de Maria Bruaca.

E finalmente Alcides (Juliano Cazarré) terá paz. Na reta final de Pantanal, as únicas preocupações que tomarão conta da cabeça do peão será o cultivo das terras que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) herdou, com a separação e morte de Tenório (Murilo Benício).

O peão fará uma viagem romântica com a sua amada e ainda curtirá como se não houvesse amanhã a festa de casamento de seus ex-padrões, Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira).

Animado, além de selar as pazes com sua enteada, Guta (Julia Dalavia), Alcides também se entenderá com Zaquieu ( Silvero Pereira), que havia ficado extremamente chateado com a ingratidão do amigo, que foi embora sem se despedir. Porém toda essa tristeza passará assim que o peão pegar o ex-mordomo pelos braços e puxá-lo para um “bate-coxa”.