Pantanal: Alcides e Guta fazem as pazes na reta final da trama

Os dois dançarão juntos no casório de José Leôncio.

Após cumprir a sua tão desejada vingança, Alcides (Juliano Cazarré) conseguirá se recuperar do trauma causado pelo falecido Tenório (Murilo Benício).

Ele mas sua amada voltaram de Sarandi para o casamento daqueles que tão carinhosamente lhes acolheram.

Longe das bebidas, o homem dará total preferência a pista de dança, onde dançará com Zaquieu, que chegará ficar até com as pernas bambas ao dançar com a sua paixão platônica, e com Guta que até então não simpatizava com o padrasto.

A moça finalmente largará de implicância com o peão e deixará todas as suas suspeitas sobre a morte de seu pai de lado.