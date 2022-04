Assassinato de Gil e Maria Marruá grávida. Pantanal está me deixando louca

A semana promete na novela que já roubou o coração do brasileiro

Minha gente, a semana vai começar daquele jeito em Pantanal, meu Deus! Essa semana vários acontecimentos marcaram para sempre a vida de Maria Marruá, Juliana Paes, e Gil, Enrique Diaz.

Dois jagunços do Paraná vão atrás do marido de Maria e acabam atirando contra Gil, que morre em seguida. Marruá não deixa as coisas baratas e atira no assassino do seu marido, vingando sua morte.

Gil assassinado e Maria Marruá grávida (Foto: Reprodução)

A cena em questão irá ao ar no sábado (09), então já sabe, gruda nessa televisão, porque vem um show de atuação em Pantanal, essa novela eletrizante.

Pensa que acabou? Antes de todo esse badalo, Maria vai descobrir que está grávida e sumirá na mata, desesperada com a notícia que mais temia, depois de prometer que se engravidasse morreria afogada no rio.

Gil fica apavorado com o sumiço de sua amada, mas como acaba essa história a gente já sabe. Ficarei ligadinha do lado de cá, porque essa novela eu não perco por nada. Amo!