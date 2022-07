Pamella sai em defesa de Virgínia: “Quem disse que ela não cuida da filha?”

Influenciadora soltou o verbo sobre o kikiki que diz que a loira não cuida da filha

Eu digo para vocês que a vida de uma fofoqueira é muito bem alimentada pelas caixinhas de perguntas e vocês não acreditam. Pamella saiu em defesa de Virgínia após ser questionada sobre o bafafá que rola solto diante dos julgamentos que a esposa do cantor sofre em relação a criação da sua filha, Maria Alice.

“O que você acha em relação da Virgínia ser mal falada por não cuidar da filha e deixar com a babá 24h?”, perguntou uma internauta. A morena não teve medo de responder.

“Quem disse que ela não cuida da filha? Eu acho que as pessoas têm é inveja. 1° pq eu sei que ela não deixa a Mali com a babá 24h pq eu já presenciei a rotina dela, eu já vi ela abrindo mão de ir pra lugares pra ficar com a filha, já vi ela se desdobrando pra terminar rápido trabalhos pra ir ficar com a filha, diferente de quem fala é não sabe nada do que ela vive e 2º que ótimo que ela tá gerando empregos e ajudando assim a sustentar outras famílias, farei o mesmo quando tiver filhos inclusive, porque é ótimo pra mulher ter uma rede de apoio para conseguir continuar trabalhando, PAZ!” disse Pamella.