Paizão? Eliezer diz que não está pensando em namoro após nascimento de Lua

Influenciador abriu caixinha de perguntas nos stories do Instagram e contou aos seguidores que chegou a pensar na logística

Eliezer abriu caixinha de perguntas e não deixou de falar se o casal teve tempo para dar aquela namorada após o nascimento da filha, Lua. Ele ainda conta que o cansaço tomou conta dos dois e que chegou a pensar na logística das coisas caso um dia acontecer de acontecer. Aloca!

Um internauta pergunta se eles tiveram tempo para namorar e logo ele responde: “Ainda não, acho que mesmo se pudesse, nossa rotina atual com a Lula não ia deixar, porque agora que a Viih está ficando mais “tranquila” em relação ao cansaço. Até semana passada ela só ficava acordada para amamentar praticamente, mas estou na contagem regressiva”, disse.

Eli ainda conta que não está preocupado com isso e diz que está cansado para praticar as “atividades físicas”. “Via ser no tempo que for mesmo”, finalizou.