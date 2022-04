Que cartaz é esse? Encenação de Paixão de Cristo anunciada com sensualidade

Bendito seja! Cartaz gerou confusão entre os devotos que se depararam com Jesus entre Cecília Almeida, Gaby Lacerda, Emily Costa e Pillar Costa

Amores, longe de mim de ser uma puritana, mas o estagiário que fez esse cartaz… Jesus apague a luz. A Paixão de Cristo em Teresina alcançou um outro patamar, digamos que com muita sensualidade. O cartaz do espetáculo gerou burburinho na internet e na cidade, pois trazia a imagem de Jesus no meio de mulheres com pouca roupa, e a roupa que tinham era bem sensual para a época.

A prefeitura da cidade informou que a peça é realizada pelo Grupo de Teatro do bairro Monte Castelo, a administração municipal é apenas uma das apoiadoras do evento. Ou seja, eles não têm nada a ver com isso. Jesus está ali porque quer.

Cartaz de Paixão de Cristo (Foto: Reprodução)

Longe de mim ser uma anticristo, mas eu ri muito do cartaz e concordo com o comentário de alguns internautas, parece que Jesus será jurado de um concurso de “miss” (risos).

Depois de um período sem celebrar a época festiva as companhias de teatro estão muito animadas com o retorno, pelo que vi essa animação pode transitar entre a safadeza e a devoção. Aloca.

