Pais de Larissa Manoela se pronunciam em nota ao Fantástico

Após a entrevista da filha ao programa da Globo sobre o patrimônio da atriz, os pais abriram o coração

A entrevista de Larissa Manoela levou o público à loucura neste domingo (13), no Fantástico. Acontece que os pais da atriz também deram o que falar em uma carta enviada ao Fantástico diante dos ganhos da atriz e sua vida pessoal. No meio de todo o bafafá eles falam até da porcentagem que Larissa ganhava e a porcentagem deles nos negócios da filha.

“Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade, em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual, de 2%”, informaram e completaram sobre a outra empresa. “O percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa, a Holding e Participações, na qual estão registrados os bens de mais valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% da empresa Conteúdo Artístico, a qual abriu em 18.06.2020”, iniciaram.

Os pais ainda dizem que a informação que ela pedia dinheiro para coisas do cotidiano é falsa. “Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”, informaram.

“Distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas dez dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e de 60 dias para as providências legais para tanto”, disseram.

Ele ainda finalizam: “É Larissa que se recusa veementemente a conversar com a mãe – e sequer responder às mensagens do pai – tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem da questão de forma litigiosa, embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa. Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, concluíram.