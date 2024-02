Pai de Vanessa Lopes atualiza quadro de saúde da filha

Não faz muito tempo que um boletim médico contou detalhes sobre o estado de saúde de Vanessa Lopes, que desistiu do BBB por acreditar que o jogo estava montado para ela. Alisson Ramalho, pai da influenciadora, usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a saúde da filha e disse que ela está seguindo as recomendações médicas.

“Neste momento, a gente continua seguindo 100% de todas as recomendações médicas. As recomendações foram de trazê-la para um lugar que tenha natureza, praia, coisas que ela gosta, que ela tenha contato com a natureza”, disse ele no vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em seguida, Alisson ressaltou que Vanessa, que está longe das redes sociais, segue fazendo suas consultas médicas, e agradeceu as mensagens de carinho dos fãs. “Cuidar da saúde e mental dela. Ela está fazendo as consultas dela. Seguindo todas as recomendações dos médicos. Obrigado a todos vocês. Vai dar tudo certo”, completou.