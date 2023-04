Pai de Sarah Aline é vítima de racismo: “Sou pós-graduado nesta situação”

Vagner Rodrigues usou as redes sociais para comentar a entrevista que teve que dar para o segurança do hotel antes de poder ver a filha que foi eliminada do BBB 23

Racistas não passarão, nem ao menos aquele papo de racismo estrutural. Não aceito e nunca aceitarei! O pai de Sarah Aline, eliminada do BBB 23, contou que passou por uma situação curiosa, mas não diferente, ao ser entrevistado pelo segurança do hotel antes de poder entrar para ver sua filha. Os internautas deram seu apoio ao pai de Sarah. “Eu tô louco pra dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel que não acreditaram que eu era hóspede”, relatou. Depois dos comentários preocupados com o estado emocional do pai da ex-BBB ele rebateu: “Tá tudo bem, já sou pós-graduado nesta situação. Obrigado pela preocupação”, respondeu.