Pai de Melody fala sobre saúde da filha, que foi levada às pressas ao hospital

Melody deu um susto em seus fãs e nos seus familiares ao precisar de cuidados médicos no meio do carnaval de Belém. Os seguranças que estavam cuidando do trio da cantora precisaram usar spray de pimenta nos baderneiros e acabaram atingindo a cantora, que teve que ir para o hospital.

“Ela já recebeu alta. Foi medicada no local do evento, colocada na ambulância e levada para o Pronto Socorro. Desembarcamos em São Paulo agora. Fizemos quatro dias de festa, ontem seria o último e aconteceu isso. Foram 3 horas de show, no final do percurso os seguranças jogaram spray para afastar os envolvidos na confusão”, conta o pai da cantora.

“Ela foi atingida [pelo spray de pimenta], a irmã dela, Bella Angel, também.Todo mundo passou muito mal. Eles [os seguranças] tacaram spray em todo mundo, inclusive em quem estava no trio. Todo mundo vomitou”, descreve.