Pai de Larissa Manoela é socorrido após ingerir remédios controlados

De acordo com o colunista, a ausência midiática do ex-empresário da atriz está diretamente ligada com a emergência de saúde de Gilberto.

Gente, a cada dia que passa a família da atriz Larissa Manoela atrai ainda mais holofotes para eles, o que faz com que todos os tipos de assunto envolvendo os membros da família virem notícias, desde os bons acontecimento até os ruins, como foi esse caso. Vocês já devem ter percebido que enquanto a Larissa e a sua mãe, Silvana, quebram o pau publicamente, cada uma defendendo o seu lado nessa baita polêmica, o pai da atriz, Gilberto, se mantém discreto, tendo se manifestado sobre o assunto apenas através de um post enigmático e na carta aberta que foi exibida há algum tempo no SBT, porém, ao que tudo indica o motivo de sua falta de aparição na mídia possui um motivo bem mais grave do que poderíamos imaginar. De acordo com o colunista Thiago Sodré, com toda essa confusão que se instaurou em sua família, Gilberto chegou a recorrer a remédios controlados para tentar aliviar a pressão que está vivendo, mas o uso dos medicamentos fez com que ele tivesse que ser atendido na emergência de um pronto socorro. Até o momento, não sabemos mais informações a respeito do caso e nem sobre a gravidade do estado de saúde do pai de Larissa.