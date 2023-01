Pai de Bruna Griphao manda indireta nas redes sociais: “Amigos da pintada”

Pai da atriz não deixou de alfinetar os brothers que deixaram sua filha fora do VIP

Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, está de olho no jogo e não vai deixar de proteger a sua filha das garras dos “amigos da pintada”. Barra usou as redes sociais para alfinetar os brothers e fez referência a onça pintada depois de sua filha ficar fora do VIP.

“Amigos da pintada”, disse ele, que seria o mesmo que a expressão “amigo da onça”, se referindo a algum amigo da filha que estaria sendo falso.

Os internautas ainda disseram que poderia ser indireta para Larissa, que preferiu disputar a liderança com Fred.