Pai de Alok relata momentos de tensão em Israel

O pai do DJ contou que presenciou a explosão de uma bomba e que a confusão foi geral e todos começaram a chorar

Juarez Petrillo contou detalhes sobre sua viagem de terror para Israel em que presenciou os ataques terroristas do Hamas. O pai de Alok deu uma entrevista ao Fantástico neste domingo (15), e relatou que estava esperando animado o evento de música eletrônica quando tudo se tornou um filme de terror.

“Já estava amanhecendo, estava a coisa mais linda, quando eu olhei a pista, eu falei: ‘Gente, é a pista mais incrível’. De repente, veio uma bomba, nessa hora, a coisa mudou. As mulheres começaram a entrar em pânico e começaram a chorar. Foi geral. A gente escutou barulho de metra9lhadora”, disse.

Alok também participou da entrevista e contou que descobriu que o pai estava no atentado por causa da internet. “Eu vi por causa dos vídeos na internet, eu não conseguia falar com ele. Depois consegui falar com um amigo dele e só depois com o meu pai”.

“A ficha foi caindo no dia seguinte, quando a gente viu que havia mais de 250 corpos perto da área do festival. Fomos começar a entender a gravidade do ataque terrorista. Meu pai estava preso em um bunker, eu queria tirá-lo de qualquer jeito de lá”, completou o DJ.