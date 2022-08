Pai das filhas de Samara Felippo emite nota de repúdio por vídeo da atriz

Em vídeo, Samara contou que a vida de mãe solo não era fácil e ainda pediu para que não desistissem dela

A vida da mãe solo não é fácil, isso não é segredo para ninguém, ainda mais quando pai das filhas emite uma nota de repúdio contra as atitudes da mãe. Isso mesmo, Leandrinho Barbosa, pai das filhas de Samara Felippo declarou que nunca foi casado com a atriz e que desde o início da relação morou nos EUA para trabalhar. Na nota, o jogador ainda disse ser um pai presente e que vê as filhas nas férias mantendo sempre o contato virtual.

O pagamento da pensão está em dia e por isso não pode ser atribuída nenhuma falta de ajuda por sua parte, de acordo com a nota. Cá entre nós sabemos que o buraco é mais embaixo, afinal ser mãe não é só isso.

“Repúdio às declarações prestadas pela mãe das minhas filhas, Sra. Samara Felippo, junto ao canal ‘Quem News’ e outros sites, bem como em seu Instagram, no último dia 23 de agosto de 2022”, iniciou a nota. Afe!