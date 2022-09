Padrinho dá dicas para o fim da falta sexo casamento de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

A última edição do programa ‘Bem Juntinhos’, da GNT, que é apresentado pela belíssima Fernanda Lima e o gato do seu marido, Rodrigo Hilbert, está dando o que falar. Isso porque, durante um bate papo no programa, a modelo expôs detalhes sobre a vida sexual do casal mais desejado do Brasil, que deixaram a internet em choque.

A apresentadora contou que apesar de passarem a imagem de um casal perfeito, devido a rotina agitada dos dois e ao cansaço no fim dos dias, o casal não anda tendo relações sexuais com frequência.

Enquanto debatia sobre a falta de tempo, que é ocasionada devido ao estilo de vida que a sociedade está levando, o galã brasileiro faz a seguinte pergunta ao psicanalista Henrique Vicentini: “Mas será que a gente está sem tempo até para o sexo?”.

Sem pensar duas vezes, Fernanda responde a pergunta: “Nós, sem dúvida!”, o que aparentemente deixa Rodrigo sem graça.

Tentando melhorar a situação, a atriz expõe a sua explicação para a resposta que deu à pergunta do marido. “Mas eu sinto que, às vezes, falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada”.

Claro que eu não poderia deixar isso passar sem uma segunda opinião, então, fui consultar o meu amigo, supra-sumo sexual, um dos mestres do sexo e da sedução brasileira, João Victor Heringer, que é mais conhecido com Padrinho.

Segundo ele, quando um casal fala sobre a sua rotina atrapalhar o desempenho na cama, temos que repensar a admiração que temos pela pessoa, juntar isso ao amor erótico e complementá-lo com coisas como uma massagem erótica, uma luz adequada, um bom incenso, para que não deixe o desejo pela pessoa morrer.

“Se o Rodrigo soubesse uma massagem relaxante, ele poderia ao final do dia, em cinco ou dez minutos, tirar todo o cansaço, tensão e sobrecarga que ela carrega, além de favorecer ainda mais o gosto pelo sexo.”, relatou o mestre.

E ele ainda complementa: “A galera vende umas coisas de resgatar casamento e intimidade, como se fosse algo de três anos, com jejum e oração…mas não é assim, pode-se retomar isso de uma maneira muito mais fácil.”.