Padre Kelmon se encontra com Soraya Thronicke após dois anos de meme “padre de festa junina”

Soraya Thronicke e Padre Kelmon se reencontraram e o momento não deixou de reviver os memes da musa nos debates presidenciais de 2022. O encontro dos dois aconteceu nesta terça-feira (7) em um dos corredores do Senado.

Vale ressaltar que o debate dos dois deu o que falar, quando a candidata chamou Kelmon de “padre de festa junina” e “candidato padre” em debate transmitido nacionalmente. “Aquela brincadeira da senhora me causou prejuízos, viu?”, disse Kelmon nesta terça, durante o breve diálogo amistoso travado entre os dois.

Ele ainda disse que não guarda rancor e nem ressentimentos de Thronicke. “As festas juninas são festas tradicionais da igreja. Todo padre celebra as festas juninas, ela só fez exaltar aquilo que todo padre faz, celebrar as festas juninas. As festas juninas são a coisa mais importante que tem para a vida do nordestino, é cultura religiosa”, disse Kelmon.