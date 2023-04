Padre Fábio de Melo pede desculpas por conteúdo gordofóbico

Sacerdote famoso disse que ter compaixão é um dos pilares do cristianismo e que pretende segui-lo à risca

Depois de ser extremamente criticado na web por compartilhar um vídeo com conteúdo gordofóbico, Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para se desculpar. No vídeo em questão, um homem obeso aparece caindo sobre outro na praia, arrancando risadas do sacerdote. Preciso nem dizer nada, né?

“Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém”, disse ele.

O sacerdote ainda disse que a compaixão é um dos pilares do cristianismo e que pretende segui-lo como forma de crescer e aprender com o outro.