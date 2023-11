Padre Fábio de Melo: “A fama é inconciliável do sacerdócio”

O padre mais famoso do Grail foi entrevistado por Pedro Bial e contou detalhes sobre a perda da sua mãe

Padre Fábio de Melo contou detalhes sobre a morte de sua mãe em entrevista ao jornalista Pedro Bial. O padre mais famoso do Brasil contou que teve a certeza que sua mãe iria morrer em uma penúltima visita que ele a fez e que a sentiu com um estado de espírito elevado.

“Não me despedi, não pude, sou tão solidário que é uma dor que a gente não sabe dizer, é difícil falar sobre ela, mas quando eu recebi a notícia de sua morte eu tive uma sensação que eu perdi a pessoa que eu mais admirei, que mais me comoveu com sua bondade, sua generosidade e sua capacidade de ultrapassar os momentos difíceis”, disse.

Ele ainda completou: “O meu maior desespero foi na minha penultima visita a ela, ela estava presente e eu percebi que minha mãe estava pronta para morrer, parecia que ela não tinha mais raízes, como se ela estivesse em um estado elevado de espírito”, finalizou.