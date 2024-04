Padrasto de Miley Cyrus teve um breve relacionamento com sua enteada Noah antes de subir ao altar com a mãe da cantora

Genteeeeee! Quando a gente pensa essa treta da família Cyrus não pode piorar, me jogam uma bomba dessas. Esse novo capítulo na família da cantora Miley Cyrus é sobre Noah Cyrus, irmã caçula da cantora ter tido um relacionamento com o seu agora padrastro, o o ator Dominic Purcell.

Segundo uma fonte próxima dos Cyrus, a Tish, mãe de Miley e Noah, já estava ciente disso. No mês passado, a relação amorosa pretérita de Purcell (54), com Noah Cyrus (24) foi divulgada pela revista ‘Us Weekly’. “Noah estava [saindo] Dominic quando Tish começou se interessar por ele”.

De acordo com a inTouch, Dominic seria o maior incomodado com toda essa situação. “Dominic não está feliz com todo o drama e julgamento em volta de seu relacionamento com Tish e seu antigo relacionamento com Noah. Ele nunca achou que as ficadas com Noah viriam à tona”, disse uma fonte.

“Ele odeia a atenção negativa e os problemas que ela causa, e é por isso que alguns de seus amigos dizem que seu casamento pode estar em risco por causa disso.”

Segundo uma fonte, Dominic estaria insistindo no casamento com segundas intenções. “Ele não tem tanto dinheiro quanto as pessoas acham, e alguns dizem que ele já teria ido embora se não fosse pela fortuna de Tish. Tish ama Dominic e, apesar de reconhecer que tudo isso causou problemas para eles, está tentando deixar tudo no passado”, disse.

Nos últimos dias, foi divulgado que Tish Cyrus e Purcell estariam fazendo terapia de casal e que ela não quer de nenhuma maneira que seu casamento acabe. “Tish ama e adora Dominic e, embora reconheça os problemas que isso causou a eles, ela tentou deixar tudo no passado.”