Pabllo Vittar tira calçinha no The Town

A cantora abaixou a peça intima durante a performance da musica “ Na Sua Cara” levando o público á loucura.

Que Show foi esse minha gente ?? 100 % Visceral e com Banda!!!! ( ela não aguentava mais ser cobrada por isso ) já é inesquecível Pabllo Vittar no The Town

A apresentação de Pabllo contou ainda com a participação especial de Jup do Bairro e de Liniker. Segundo a cantora, a escolha das artistas foi motivada pela força e potência que elas têm no palco e vocês acham que acabou ?Ela ainda surpreendeu o público ao abaixar a calçinha, deixando outra por baixo à mostra levando tudo mundo á loucura.

veja o momento aqui no vídeo: