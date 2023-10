Pabllo Vittar revela porque não divide o quarto com Pedro Sampaio: “Ele iria conhecer o dom da bezerra”

A cantora ainda sugere que não negaria, caso fosse convidada pelo cantor para fazer um trisal com o seu namorado.

Gentee, eu estou completamente passada com a ousadia da cantora Pabllo Vittar. Durante a sua participação no podcast da influenciadora Foquinha, o Foquinha Entrevista, a cantora revelou o motivo de não dividir o quarto com o seu amigo, o também cantor Pedro Sampaio.

“Eu não dividiria quarto com o Pedro Sampaio porque ele tem namorado e se ele ficasse no mesmo quarto que eu ele iria conhecer o dom da bezerra, ele ia ver quem é que mama mais, se é eu ou a bezerra”, afirmou Pabllo.

Arrancando a risada da anfitriã do podcast e da também cantora Urias, Pabllo fala respeita o casal, mas levanta uma hipótese: “Mas se o casal sentir a vontade de me chamar pra um trisal, o que eu posso fazer.