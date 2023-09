Pabllo Vittar alfineta: “Com banda ou sem banda, eu sou o show”

A artista se apresentou no The Town esse final de semana, fechando com chave de ouro o último dia de festival

O The Town já pode ser consagrado como uma dos festivais mais importantes de São Paulo, porque na sua primeira edição ele já foi marcado por diversos grandes show e diversos grandes artistas dando o que falar no palco do festival. Pabllo Vittar fez sua primeira apresentação com banda e não deixou de alfinetar os haters que estavam a atacando por isso. “Com banda ou sem banda, eu sou o show”, disse ela. O que sei é que minhas manas do Rio chegaram falando super bem dessa primeira edição intensa. “COM BANDA OU SEM BANDA, EU SOU O SHOW!” #TheTown2023 #PablloVittarNoMultishow pic.twitter.com/oWkzerDKPd — PAN (@forumpandlr) September 10, 2023