Otávio Mesquita dá sua versão de confusão com Danilo Gentili

O apresentador esteve no ‘The Noite’ e não deixou de sair aos prantos e expulso dos bastidores do programa pelo próprio apresentador

Depois de todo bafafá exposto por Gabriel Vaquer nos bastidores do The Noite, Otávio Mesquita resolveu dar sua versão da história nas redes sociais. O apresentador teve um desentendimento com Danilo Gentili que o expulsou dos bastidores do programa.

“Não foi nada grave. Foi um desentendimento muito, assim, infantil. Tenho pelo Danilo uma admiração grande, gosto dele. Então, foi uma bobagenzinha, sei lá. Eu não sei se ele estava triste, eu também estava. A gente se desentendeu, mas eu o respeito. Tenho uma admiração por ele. E espero que isso um dia acabe e que a gente continue tendo esse carinho. Não sei por que vazou, mas quero acabar isso e deixar que tudo fique bem”, afirmou Mesquita na coluna Play, do Jornal O Globo.

Danilo segue sem dizer uma só palavra sobre o ocorrido, e permanece em silêncio desde então.