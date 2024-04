Otávio Mesquita aposta em ida de Eliana para a Globo: “Triste”

O futuro de Eliana ainda é muito incerto, mas sua saída do SBT foi confirmada e os seus amigos já estão de cabelos em pé com a sua saída. Otávio Mesquita conversou com a Caras e revelou que ficou muito triste com a saída da apresentadora da casa.

“Fiquei triste porque ela é uma das cinco melhores apresentadoras do SBT, sempre na vice-liderança e o Silvio Santos tem um respeito muito grande por ela. Ela foi correta e ética alinhando com a direção da emissora, é um assunto que me deixa triste”, conta.

Otávio acredita que Eliana será anunciada como contratada da Globo em breve. “O que me deixa feliz que ela realmente vai pra outro lugar. Como eu conheço televisão, acho que ela vai pra Globo ou pra Record. Independente disso, acho que ela foi correta, ética e avisou antes. Respeito muito a Eliana, mandei pra ela um recado desejando boa sorte, agradecendo tudo que ela fez pelo SBT e o que o SBT fez por ela”, afirma.