Os gaúchos não vão tolerar! Rodriguinho debocha de boina de Matteus Amaral, traje tipicamente gaúcho

O ex-integrante do grupo Os Travessos tem feito diversos comentários xenofóbicos durante a sua participação no reality show.

Gente, eu que amo o Rio Grande do Sul detesto ver pessoas tirando sarro dos meus queridos amigos gaúchos, e cá entre nós, o cantor e participante do BBB 24 Rodriguinho está passando de todos os limites. Como se já não bastasse ter sido xenofóbico com Isabelle e Davi, o ex-integrante do grupo Os Travessos resolveu debochar da boina que Matteus estava usando nesta segunda-feira (15), acessório esse que faz parte do traje tipicamente gaúcho.

Enquanto conversava com Fernanda e explicava como os sulistas têm o costume de usar a boina, Rodriguinho, com um tom de deboche, questionou se o brother tem coragem de ir na padaria usando o acessório. “Mentira, você vai na padaria com esse negócio aí?”, debochou o cantor, que causou uma revolta na web.

Para quem não sabe, a boina é um adereço do traje típico gaúcho. Assim como na cultura do nordestino existe o cangaceiro que usa seu chapéu, na cultura gaúcha existem as boina, as alpargatas, ad bombacha, as botas, as camisas e as espora.