Orochi usa nome de Jade Picon em música pesada

Cantor postou trecho da música nos stories e paulista deu unfollow

Gente, pode isso? Orochi usou o nome de Jade Picon no trecho de uma música, e tudo indica que seja sem o consentimento da atriz. Depois do trecho gravado nos stories do cantor, ela deu unfollow no rapper e ainda desabafou no Twitter.

“É cada coisa que me acontece que me parece até duas”, escreveu Jade. No trecho da música, o cantor compara uma mulher fazendo sexo oral nele com Picon.

Os fãs da paulista ficaram loucos com a insinuação e o teor pejorativo do trecho da música. Alguns internautas ainda disseram para Jade processá-lo. Será que vem aí?