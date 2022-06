Orochi rebate acusação de maus-tratos: “O único jovem negro proprietário de um imóvel no Joá”

Rapper contou que os cães não são seus diante as denúncias feitas por vizinhos, entre eles o ator Cauã Reymond

Caros leitores, quero deixar claro que não suporto qualquer pessoa que maltrate um animal, independente da raça, ok? De acordo com o jornal ‘O Dia’, o rapper Orochi está sendo investigado após denúncias dos vizinhos diante de maus-tratos aos animais. Ainda ontem (29), o cantor se pronunciou, em entrevista ao Splash, diante das acusações dizendo que os animais não são seus levantando suspeita de racismo.

“Os fatos alegados são contraditórios e serão devidamente apurados no judiciário. Os cães não são de minha propriedade, assim como em todos os supostos episódios de fugas dos cães eu não tive qualquer ação ou omissão que deixasse os cães escapar. Apesar disso, há uma ainda não explicada intenção de atribuir a mim, talvez o único jovem negro proprietário de um imóvel no Joá, a pecha de ‘criminoso’”, disse o cantor.

Os vizinhos do cantor fizeram as denúncias, porque os cães da raça pitbull ficam soltos, sem focinheira e já atacaram outros animais que passam na rua. De acordo com as más línguas, o cachorro já teria atacado uma idosa. Meu Deus!

Pensa que acabou, não senhora! Porque nosso Cauã também foi atacado pelos cães, quando passeava com sua esposa e sua filha. Mesmo ninguém se ferindo, o susto levou o caso para a delegacia.