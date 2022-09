Organização do Rock in Rio responde crítica de Guilherme Arantes

“Ela nos salvou”, disse uma das diretoras do festival.

Gente, vocês lembram que semana passada contei pra vocês que o ícone da MPB, Guilherme Arantes, tinha feito muita crítica a organização do Rock in Rio, porque eles haviam chamado a musa baiana, Ivete Sangalo, para a sua décima quinta apresentação no festival? Muito bem! Em resposta ao cantor, Marisa Menezes, uma das diretoras do festival, explicou o motivo de Veveta ser tão requisitada para se apresentar no festival.

“Ela nos salvou quando a Ariana Grande perdeu a voz e cancelou o show [no Rock in Rio em Lisboa, em 2016]. Usou sua popularidade em Portugal e todo o seu carisma e habilidade para entreter um público que, originalmente, não tinha ido lá para vê-la. Ela é da família para sempre”, explicou a diretora do festival.

Marisa aproveitou a oportunidade e explicou o motivo que a banda ‘Capital Inicial’, assim como Veveta, sempre terá seu lugarzinho no festival: “Em 2001, teve aquele boicote das bandas nacionais. O Capital veio e tocou, foi uma apresentação consagradora, para mais de 200 mil pessoas, importante para a carreira da banda. Além disso, em 2011 os Red Hot Chili Peppers pediram para conhecer as bandas brasileiras e aprovaram o Capital como abertura da noite deles. Desde então, quando tem Red Hot, tem Capital Inicial”.