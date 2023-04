Operação de Risco entra no lugar de Sikêra Jr, na RedeTV!

Parceria entre o apresentador e a RedeTV! chegou ao fim por causa dos comentários homofóbicos contra a comunidade LGBTQIA+

No meio de todo o preconceito por parte de Sikêra Jr, temos uma batalha milionária no meio da sua demissão da RedeTV!. De acordo com o Na Telinha, a disputa estaria em torno de R$17 milhões, pela rescisão de contrato antes de 2027. A emissora já decidiu quem vai ocupar o lugar do apresentador, elegendo Jorge Lordello para comandar o ‘Operação de Risco’, segundo Flávio Ricco.

O programa ganhará um novo formato já nos primeiros dias do mês de maio e vai ser uma espécie de reality show policial. A ideia inicial é que o programa vá ao ar todos os sábados.

Relembrando as falas de Sikêra em alguns episódios do seu programa: “Engolindo essa raça desgraçada. Nojento, ridículo, vocês não reproduzem. Não é normal não, se você quer dar esse rabo, dê, mas não leve as crianças não, raça do cão”, disse.