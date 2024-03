Ônibus de cantor sertanejo tomba na rodovia Fernão Dias

Minha gente, acabei de receber esse vídeo de uma grande amiga minha lá de Pouso Alegre( MG) e tô chocada com o que aconteceu.

Parece que o ônibus do cantor Thiago Carvalho sofreu um grave acidente na tarde desta quarta-feira (20) na Rodovia Fernão Dias, que acabou tombando no meio da estrada. Segundo informações do perfil do instagram PousoAlegreNet, o veículo transportava 18 pessoas no momento do acidente. O cantor e sua esposa também viajavam no veículo, mas desceram em São Paulo, onde residem.

E dentre eles, as seis pessoas foram atendidas pelas equipes de emergência, duas estão em estado grave, duas apresentavam ferimentos leves e duas com ferimentos mínimos.

Em seguida, foram acionadas duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), duas viaturas da concessionária Arteris Fernão Dias e duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar para o atendimento no local do acidente e todas as vítimas foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG).