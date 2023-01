Ônibus com time de futebol cai de ponte e deixa 4 mortos

Time ainda não foi informado mas a rota saia de Ubaporanga, MG, com destino ao Rio de Janeiro

Meu Deus do céu, o que está acontecendo! Um time de futebol sofreu um acidente de ônibus após o veículo cair de uma ponte.O time ainda não foi identificado, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de 4 jovens e pelo menos 28 feridos. A rota saia de Ubaporanga, Minas Gerais, e ia até o Rio de Janeiro, destino do time.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, a comissão técnica e os jogadores se envolveram no acidente. Vinte e três vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras 5 levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense.

A apuração do G1 informou que o motivo do acidente ainda não foi informado, nem a dinâmica com que os fatos ocorreram. O que se sabe, é que com o impacto o ônibus foi parar de cabeça para baixo perto de um rio.