“Onde que em meia hora a gente ganha dois contos?”, Márcia Fu dá com a língua nos dentes sobre cachê na Fazenda

Márcia Fu está se mostrando uma pessoa bem grata a tudo que a fazenda tem te proporcionado. A ex-jogadora de vôlei deu com a língua nos dentes e comentou que chega a receber dois mil reais por meia hora nas dinâmicas patrocinadas.

Durante uma pausa em seu treino, Márcia revelou que estava satisfeita com o cachê: “Estamos levantando uma grana, né? Tonzão, ajuda pra car**, né?”, disse a atleta, que deixou o valor escapar: “Onde que em meia hora a gente ganha dois contos?”, a ex-jogadora de vôlei comemorou o pagamento por cada uma das dinâmicas patrocinadas.

Márcia ainda revelou que enfrenta dificuldades financeiras em seus empreendimentos fora do programa: “Vai ganhar dois contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso. Cê entendeu o que tô falando? Tenho que virar minha loja do avesso pra ter lucro de dois contos”, ela desabafou.

“Virar, virar, hein? Tá virar! Por causa das contas, funcionário, por causa da roupa”, a atleta lamentou a situação, mas celebrou novamente o cachê do reality show: “Nós estamos tendo uma oportunidade boa, hein? Deus é bom para nós e nós vamos indo, faltam oito dias”, disse Márcia, que é uma das 10 finalistas do programa.