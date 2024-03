“Olha por teu umbrigo” , dispara Dudu Paes ao secretário de Medellin, Colômbia 

Eitaaaaa amores! Dudu Paes tá bem pistola com essa matéria que saiu no Jornal O Globo neste sábado (30), onde foi feita uma comparação da cidade colombiana com a Cidade Maravilhosa em relação á segurança pública.

Só que o nosso amado prefeito não perdeu tempo e retrucou com aquele deboche tipicamente carioca. Dudu falou que acha muito hipocrita a oitava cidade mais violenta do mundo querer ensinar o Rio, que está em vigesimo lugar, a sair desse ambiente de insegurança que a cidade se encontra e ainda disse que ele olhasse para seu próprio umbigo antes de querer falar qualquer coisa do Rio de Janeiro.