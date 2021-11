Olha ela! A casa de Ana Paula Renault caiu por cachê de mil reais.

Ana Paula Renault é demitida do SBT.

Ana Paula Renault é demitida do SBT, se recusou fazer propaganda por cachê de mil reais.

Não basta uma certa estrela do SBT ir à uma festa e não olhar na cara de uma outra apresentadora… A emissora está cheia de problemas de ego, algo estranho, pois a emissora sempre foi muito tranquila em relação a isso.

Cache de mil reais? Jamais! Foto: Reprodução

Agora a história se passa com Ana Paula Renault, que devido sua dimensão e projeção, acha pouco um cachê no valor de mil reais para anunciar um produto. Há quem diga que tudo começou aí…

De acordo com o site Notícias da TV, as reclamações são muitas, desde problemas com a equipe de maquiagem e figurino, passando pelo departamento comercial e chegando aos executivos da emissora. E o patrão, que é o olho que tudo vê, bateu o martelo para o desligamento da ex=BBB, ex-Fazenda e agora ex- Fofocalizando.

Paulinha Renaul deixa a emissora agora, nesta sexta feira. Ela ainda revelou para o site de Daniel Castro que os boatos de briga não procedem (apesar dela ser boa de briga e nos lembrarmos de suas atuações em A Fazenda e Big Brother Brasil).

Quem substituirá Ana Paula Renault no Fofocalizando? Poderia ser eu, Kátia Flávia, não acham?