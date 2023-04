“Oi amor”? Que história é essa Mariana Goldfarb?

Depois do término conturbado entre a influenciadora e o ator Cauã Reymond, internautas notaram nos seus stories uma voz masculina ao fundo chamando ela de amor (Foto: Reprodução)

A fila andou ou ela nunca saiu do lugar? Dona Mariana Goldfarb, estou de olho na senhora como uma águia na presa. Minhas manas do CSI perceberam que em um storie da musa uma voz masculina ao fundo se fez presente. Das duas uma, ou ela enganou a todos e já reatou com Cauã, ou temos um novo dono do seu coração.

No stories da gata, em que ela mostra o seu animal de estimação embaixo do lençol, é possível ouvir ao fundo: “Oi, meu amor”.

Não é estranho que eles tenham reatado, afinal, os próprios amigos do casal disseram que é comum o vaivém entre eles, acreditando até que eles poderiam voltar a qualquer momento.

Agora, se Mariana tem outro affair que já chama ela de “amor”, essa história vai ter que ser colocada em pratos limpíssimos.