Oi? Alexandre Correa pede prisão de Edu Guedes

Tô passada! Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, pediu a prisão de Edu Guedes. Acontece que a defesa do empresário emitiu um pedido de prisão flagrante, alegando coação processual. Enio Murad, advogado de Alexandre, esclareceu a decisão.

O advogado afirma que Ana estaria cometendo alienação parental com o filho, e acusa o apresentador de usar a criança como um meio de atingir o pai. Ele também alega que Alexandre Correa Hickmann, filho do casal, teria usado o telefone de Edu Guedes para se comunicar com o empresário.

“Imagina um homem ou uma mulher ter que se submeter ao amante (ela ainda é casada) para falar com seu filho logo após esses pedirem sua prisão. Fato escabroso conforme pode ser verificado no documentos encaminhados aos órgãos de justiça.”