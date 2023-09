“O Rafa não faz meu tipo e nem eu faço o dele”, dispara Tata Werneck

A artista disse que o destino uniu os dois e que os dois ficaram juntos para que nascesse o fruto do casamento, Clara Maria, de 3 anos

Tata Werneck não deixou de dizer que acredita no destino quando o assunto são dois amores. A atriz é casada com Rafa Vitti e não deixou de falar que acredita que a união dos dois seja coisa do destino, afinal, ele não faz o tipo dela e ela não faz o seu tipo.

“O Rafa não faz meu tipo e nem eu faço o dele. Estava no nosso destino. A gente tinha que ficar junto para nascer a Cacá”, acredita a apresentadora de ‘Lady Night’.

Os dois assumiram o namoro em 2017 e foram muito criticados por causa da diferença de idade que os dois têm, 17 anos, o que fez a apresentadora desacreditar que pudesse dar certo a relação.