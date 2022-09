O que realmente aconteceu com Alcides em Pantanal? Tenório capou ou estuprou?

Tenório foi com sangue nos olhos se vingar de Alcides depois que o peão “roubou” Maria Bruaca dos braços do grileiro

Meu Deus, minhas noveleiras de plantão devem estar arrancando os cabelos com a pinça depois de tudo que aconteceu em Pantanal. O nosso grileiro, Tenório, Murilo Benício, que já não era flor que se cheire, conseguiu pegar Alcides, Juliano Cazarré, e não poupou o peão de uma vingança terrível. O vilão ainda colocou Maria Bruaca, Isabel Teixeira, para ver tudo pelo buraquinho da porta.

Ficamos na dúvida se o ex-marido de Bruaca tinha estuprado ou capado Alcides, mas de acordo com as más línguas o peão que era braço direito de Tenório foi estuprado e a cena demorou cerca de 5h para ser gravada.

As câmeras focaram no desespero de Mari bruaca que viu tudo do outro lado da porta, afinal estava trancada. As sequências deixaram as noveleiras aflitas com uma trama eletrizante e revoltante.

Na versão original o ator responsável por dar vida a Alcides era capado, mas no remake atual, Alcides foi estuprado por Tenório.