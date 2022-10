“O que me fragilizou foi ver meus filhos sofrendo com a separação”, dispara Simaria

Em entrevista para o ‘Fantástico’, cantora contou detalhes da sua separação do ex-marido, Vicente Escrig

Minhas leitoras assíduas vão lembrar que eu já contei que Simaria está passando por um término pra lá de movimentado do seu ex-marido, Vicente Escrig. Ontem (09), na entrevista para o ‘Fantástico’, ficou claro que a separação abalou a família e a cantora disse que o que mais a afetou foi ver os filhos sofrendo com a separação.

“O que me fragilizou foi ver meus filhos sofrendo com a separação”, disse ela lembrando dos filhos com Escrig, Giovanna e Pawel.

“Eu vinha de há muito tempo passando por problemas pessoais, estava muito difícil entender o que Deus queria para mim. Voltei para casa decidida a não seguir com o meu casamento. Foi muito dificil para mim, eu olhava os meus filhos lindos e perguntava se ia dar conta, responsabilidade com o trabalho, com a banda. Estou fortalecida, mas estou sofrendo”, declarou.

Simaria chega a dizer que a separação afetou sua carreira musical. “A voz acabou, porque estava extremamente machucada por causa da separação. Eu comecei a ter crises de pânico mesmo, estremecida, eu chorava de cair no chão. Eu comecei a cuidar da minha voz e dos meus filhos”, desabafou Simaria.