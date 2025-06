O que levou o ator Francisco Cuoco a pesar mais de 100kg antes de sua morte? 

Ai, meu amor… Nem os grandes galãs da TV escapam dos altos e baixos da vida real! O eterno sedutor das novelas, Francisco Cuoco, partiu aos 91 anos deixando um legado impecável, mas também histórias de bastidores que chocaram a high society do entretenimento.

Nos últimos meses, Cuoco enfrentou um período pra lá de delicado… O astro revelou que havia chegado à impressionante marca de 130 quilos! Sim, querida, você não leu errado: 130 quilos de pura experiência televisiva! E o mais triste? Ele próprio confessou que já não conseguia nem se pesar mais. “Nem subo na balança!”, desabafou o veterano.

O peso não veio sozinho, não… Cuoco ainda lidava com crises de ansiedade, infecção nos rins, lapsos de memória e pasme, dificuldades até para caminhar pela própria casa! Ele precisava de cuidadoras para fazer as tarefas mais simples do dia a dia. Um verdadeiro drama de novela das oito, minha flor!

Mas como todo bom ícone, Cuoco manteve a elegância até o fim, com seu currículo estrelado de personagens que fizeram história e arrancaram suspiros de gerações inteiras. Seu adeus foi discreto, mas sua trajetória? Ahhh… essa será eterna nos salões da fama da nossa televisão!