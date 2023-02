“O que foi muito grave a gente resolve na justiça”, dispara Deborah Albuquerque

Ex-Fazenda 14 garantiu que não se arrependeu de ter participado do reality da Record

Viiish, se a gente sabia que as tretas rolaram soltas dentro do reality da Record com um elenco de botar fogo, foi novidade saber que muita coisa ainda se resolve na justiça de fatos que aconteceram dentro da sede. Deborah Albuquerque contou detalhes à Caras sobre as tretas mais sérias que rolou na casa, ressaltando que não se arrepende de ter participado do reality.

“As mágoas a gente deixa dentro da Fazenda e o que tiver que resolver, que foi muito grave que a gente sabe, a gente resolve na justiça, né? Eu acho que a gente é protegido, como diz a minha amiga Babi, pela lei brasileira também”, disse.

A maior rival de Deborah dentro da casa era Deolane e o embate entre as duas faziam o jogo pegar fogo. Será que o nome da advogada está envolvido nisso?